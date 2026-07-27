Vacances à Lyon : 5 adresses incontournables qui restent ouvertes tout l'été

Par La rédaction

Chaque été, c'est le même casse-tête : trouver une bonne adresse ouverte alors que de nombreux restaurants et bars ferment quelques semaines. Pourtant, Lyon ne manque pas de lieux où prolonger les vacances, partager un repas en terrasse ou découvrir un nouveau concept gourmand. Que vous soyez Lyonnais ou simplement de passage, voici cinq adresses qui continuent d'animer la ville tout l'été.

La Broche : le kebab lyonnais qui collectionne les récompenses Longtemps considéré comme un simple repas sur le pouce, le kebab change de dimension avec La Broche. Récompensée à deux reprises comme Meilleur Kebab de France et sacrée Meilleure Street Food de Lyon, l'enseigne s'est imposée (Lire la suite sur Lyon Restaurant)