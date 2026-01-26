Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas toujours en tête au premier tour

Nouvelle série de sondages pour les municipales et métropolitaines à Lyon.

Le dernier baromètre OpinionWay réalisé pour LyonMag et Radio Espace confirme une situation globalement inchangée par rapport au mois de décembre. Malgré une activité soutenue depuis le début de l’année 2026, le maire écologiste Grégory Doucet ne parvient pas à progresser dans les intentions de vote.

Après avoir multiplié les annonces — création d’une brigade anti-incivilités, mise en place de votations citoyennes, objectif de 30 % de logements sociaux — et organisé un meeting rassemblant environ 800 personnes au Sucre, le maire reste stable à 25 %, un niveau identique à celui enregistré le mois précédent. L’enquête, menée du 12 au 19 janvier, n’a donc pas traduit d’impact notable de ces initiatives.

De son côté, Jean-Michel Aulas regagne le point perdu en décembre et atteint désormais 47 % d’intentions de vote. Le candidat du mouvement Cœur Lyonnais semble conserver une solide avance, malgré les critiques et controverses dont il fait l’objet.

Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN, se maintient à 10 %, un score qui lui permettrait d’accéder au second tour. Cette hypothèse a d’ailleurs été testée par OpinionWay et sera détaillée prochainement.

La perspective d’une quadrangulaire s’amenuise, la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi poursuivant sa baisse, avec 8 % en janvier, soit un point de moins qu’en décembre.

Sous le seuil des 5 % nécessaire pour fusionner une liste au second tour, Georges Képénékian reste à 4 %, tandis que Nathalie Perrin-Gilbert recule encore à 3 %, un score désormais équivalent à celui de Raphaëlle Mizony (NPA). Delphine Briday, candidate de Lutte Ouvrière, ferme la marche avec moins de 1 % d’intentions de vote.