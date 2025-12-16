Trois morts dans une explosion à Trévoux dans l'Ain

Une violente explosion s’est produite ce lundi en fin d'après-midi à Trévoux, dans l'Ain, à la frontière avec le Rhône.

Mise à jour : un troisième corps a été retrouvé sous les décombres ce mardi soir.

Selon les premiers éléments, l'explosion s'est produite au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue Valentin-Smith dans le quartier de Beluizon.

Un premier bilan fait état de quatre blessés, qui ont été médicalisés sur place, mais aussi de deux morts. Les petites victimes sont des enfants de 3 et 5 ans.

Cinquante sapeurs-pompiers et 36 engins ont été déployés sur place.

Les recherches se poursuivent, tandis que l'origine de l'explosion n'a pas été précisée, elle serait liée au gaz selon les premiers éléments.

Le centre opérationnel départemental a été activé par la préfète de l'Ain. Les personnes évacuées sont accueillies dans un centre d'accueil des impliqués au gymnase Sapaly chemin d'Arras.

Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur. L'explosion a été si forte qu'elle a été entendue à des kilomètres à la ronde, et que les vitres d'un lycée voisin ont volé en éclats.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur place ce mardi matin.