Ja’umina : le premier salon de thé dédié au maté a ouvert ses portes à Lyon !

Un endroit unique dans la capitale des Gaules, qui vous fera voyager sans quitter la ville !

Envie de voyager sans quitter Lyon ? Pas de panique, on a la solution ! Il y a quelques mois, un nouveau salon de thé a ouvert ses portes, et autant vous dire qu'il va vous donner la sensation de prendre un aller direct pour le Paraguay ! En effet, Ja’umina - traduisez par détendre et prendre soin de toi - c'est le nouveau coin paradisiaque pour les amateurs de maté, LA boisson traditionnelle du pays, adorée par un certain Lionel Messi (oui oui rien que ça !). L'occasion de (re)découvrir cette boisson dans une version bio, personnalisable à loisir et à consommer sur place, dans un petit cocon où on se sent comme à la maison.

Vous ne connaissez pas le maté ? C'est justement l'occasion idéale de découvrir cette boisson aux mille vertus. D'autant plus que dans cet établissement, vous pouvez le personnaliser comme votre boisson préférée ! Nature ou infusé avec des herbes pour donner encore plus de caractère, chaud ou en version glacée, sucré ou pas du tout, c'est à votre libre convenance. Et croyez nous : vous allez adorer le service, puisque le maté est directement servi dans des calebasses traditionnelles, pour une expérience 100% locale.

Mais vous n'allez pas que boire chez Ja’umina, parce que la nourriture compte tout autant, et là aussi, il y a du goût ! Vous pourrez déguster des spécialités paraguayennes, avec des empanadas - petits chaussons fourrés à la viande - maison, des bagels de chipa, et même un brunch ultra gourmand à 20€, un prix vraiment raisonnable et de plus en plus rare dans la capitale des Gaules ! Evidemment, tout est fait maison !

Alors, qu'est ce qui vous retient de tester ? Peut-être que l'on vous dise que le maté est une boisson vraiment bonne pour le corps puisqu'elle est bourrée d'antioxydants, elle peut aider à la concentration et à réguler le stress. Et pour ceux qui sont en pleine préparation de leur summer body, ou qui cherchent juste à consommer plus sain, le maté est aussi un allié minceur. Vous verrez : l'essayer c'est l'adopter !