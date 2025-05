Une piscine naturelle bientôt installée à la Darse de Confluence à Lyon ?

Photo d'illustration - Radio Espace

Restreinte puis interdite pour des raisons sanitaires et de sécurité depuis plus de 80 ans, le sujet de l’autorisation de la baignade dans le Rhône et la Saône est remis au goût du jour.

Alors que la métropole de Lyon connaît un grand déficit de piscines publiques, et que la ville doit s’adapter au dérèglement climatique et donc aux fortes chaleurs, la Ville de Lyon a lancé une grande étude de baignabilité sur 21 sites potentiels. Cinq sites avec un niveau de contraintes moyen ont alors été sélectionnés, cochant un maximum de cases : la Darse de Confluence (Lyon 2e), l’Ancienne Ecluse (Caluire-et-Cuire), Grand Large (Meyzieu), le Parc des Berges (Lyon 7e), Le Parc de Gerland (Lyon 7e). Parmi ces sites, la Darse de Confluence a retenu l’attention des collectivités. Si les conditions de qualité de l’eau sont réunies, alors d’ici l’été 2027, vous pourrez vous baigner au sein de la Saône de juin à septembre. Deux bassins d’une capacité de 500 à 800 personnes, seront ainsi proposés en période estivale sous la surveillance de maîtres-nageurs avec un suivi de l’état de l’eau par l’Agence Régionale de Santé. Ce suivi devrait permettre de garder le contrôle sur la qualité de l’eau, offrant la possibilité de fermer l’accès aux bassins si besoin. Des bassins qui ont un coût, près de 2 millions d’euros pour l’investissement initial, suivi du prix de fonctionnement annuel. Une facture pour la Ville et la Métropole de Lyon, mais aussi pour les baigneurs qui devront débourser un ticket d’entrée (similaire à celui des piscines de la ville) pour accéder à cette zone.