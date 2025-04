Métropole de Lyon : la nouvelle carte interactive qui va sauver les personnes allergiques !

Un dispositif interactif et ingénieux qui va permettre aux personnes concernées de profiter de Lyon sans (trop) avoir les yeux explosés !

Yeux qui pleurent, gorge en feu et nez qui coule : chaque année, c'est le calvaire de toutes les personnes allergiques. Si le printemps annonce le retour des températures plus douces et des jolies fleurs qui habillent le centre-ville, il amène aussi le pire cauchemar de toutes les personnes allergiques : le pollen. Mais bonne nouvelle : la Métropole de Lyon pourrait bientôt devenir votre meilleure amie, grâce à son laboratoire d'innovation "Erasme", qui a récemment développé une carte numérique pour "faciliter les déplacements des personnes allergiques sur le territoire".

L'objectif ? Permettre aux personnes concernées de réaliser leur propre itinéraire piéton le plus adapté possible, et le moins exposé au pollen, en indiquant le point de départ et le point d'arrivée, exactement de la même manière qu'on chercherait une adresse avec Google Maps.

Mais alors, comment ça fonctionne ? Cette carte numérique va, grâce à son algorithme, prendre en considération tout un tas de critères, comme l'explique la Métropole de Lyon.

"Les différentes essences d’arbres, leurs dates de floraisons et procède en fonction de la période de l’année : de février à mai et de juin à janvier, ce qui correspond à des essences et des indices polliniques différents" - Métropole de Lyon.

Grâce à cet outil, les chercheurs ont pu estimer qu'en moyenne, les itinéraires proposés par l'application permettraient une réduction de l'exposition au pollen de 26 à 29 %, ce qui est loin d'être anodin. Aujourd'hui à Lyon, c'est un peu plus de 32 000 km de linéaire piéton comptabilisés, et pas moins de 17 hectares couverts par la carte, soit environ "32 % de la superficie totale de la Métropole de Lyon".

Sachez cependant que la carte en est toujours au stade d'expérimentation et que "l’outil pourra évoluer et les itinéraires pourront encore s’améliorer", comme l'explique la Métropole de Lyon.

"Cette expérimentation est une première en France à l’échelle d’une métropole et entre dans le cadre de la prise en compte de la santé environnementale" - Métropole de Lyon

Petit détail, et non des moindres : grâce à la carte, on peut aussi planifier son itinéraire en fonction de la chaleur, du bruit, ou s'il y a des lieux touristiques sur le trajet. Les fontaines d'eau potable, les bancs publics et les toilettes sont aussi indiqués sur la carte.