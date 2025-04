Jusqu'à 27° attendus cette semaine : Lyon fait le plein de soleil !

L'occasion parfaite de profiter de cette douceur en extérieur

Vous rêviez d'un rayon de soleil pour cette moitié du mois d'avril ? Bonne nouvelle : ce dernier arrive en force. Cette semaine, les Lyonnais et Lyonnaises vont pouvoir troquer leur parapluie et leur imperméable pour des lunettes de soleil et de la crème solaire, parce qu'il va faire chaud, très chaud même, dans la Capitale des Gaules. Comme si l'été avait décidé de se ramener un petit peu plus tôt que prévu, pour notre plus grand plaisir. L'occasion parfaite pour flâner comme il se doit le long des Quais ou au parc de la Tête d'Or, de squatter les nombreuses terrasses de la ville ou de manger une bonne glace en flânant dans votre quartier préféré.

Vous l'avez peut-être même déjà remarqué ce dimanche 27 avril, où le soleil était au rendez-vous. Et d'après Météo France, ce dimanche a donné le ton pour la semaine à venir, avec un grand soleil et aucun nuage à l'horizon. Une douceur de vivre très agréable, qui devrait durer jusqu'au dimanche 4 mai. Malheureusement, la pluie devrait faire son retour dès le lundi 5 mai.

Et justement, côté températures, ça donne quoi ? Dès le lundi 28 avril, les températures seront très douces, avec un joli 23°C annoncé sur le thermomètre, avant d'augmenter progressivement, avec 25/26° dès le lendemain. Et selon Météo News, elles pourraient monter jusqu'à 26/27° de ressenti jeudi et vendredi. On notera cependant la présence possible de nuages, qui "descendront des reliefs environnants".

En effet, "les monts du Lyonnais, le Beaujolais, la Loire et la Haute-Loire connaîtront des averses orageuses et un ciel plus couvert ce lundi après-midi et mardi", d'où la présence de nuages. Mais rassurez vous : vous aurez le temps de bien profiter comme il se doit de cette deuxième semaine de vacances scolaires.