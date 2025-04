Manchester United-OL : un quart de finale d’anthologie, Lyon s’effondre au bout du rêve

Jeudi soir à Old Trafford, l’Olympique Lyonnais a vécu l’un des scénarios les plus cruels et invraisemblables de son histoire européenne. Après avoir renversé Manchester United en infériorité numérique et mené de deux buts en prolongation, les hommes de Paulo Fonseca ont finalement été éliminés de la Ligue Europa au terme d’un match dantesque (5-4 a.p.)

Après le 2-2 de l’aller, Lyon aborde ce quart de finale retour avec ambition, mais subit d’entrée la pression mancunienne. Manuel Ugarte ouvre le score pour United dès la 10e minute, profitant d’une passe lumineuse de Garnacho. Juste avant la pause, Diogo Dalot double la mise, sanctionnant un mauvais placement défensif lyonnais. À la mi-temps, les Gones sont menés 2-0 et voient leur rêve de demi-finale s’éloigner. Au retour des vestiaires, l’OL montre un tout autre visage. Corentin Tolisso relance l’espoir à la 71e minute, puis Tagliafico, avec réussite, égalise à la 78e. Lyon arrache la prolongation, mais... Réduits à dix après l’expulsion de Tolisso à la 89e minute, les Lyonnais ne baissent pas les bras. Rayan Cherki, intenable, donne l’avantage à l’OL d’une frappe splendide (104e), puis Alexandre Lacazette transforme un penalty (110e). À 4-2, Lyon a alors un pied et quatre orteils en demi-finale. Mais la fatigue, l’infériorité numérique et la pression mancunienne font basculer le destin. Bruno Fernandes réduit l’écart sur penalty (114e), Mainoo égalise d’un superbe enroulé (120e) et, dans la foulée, Harry Maguire crucifie Lyon de la tête (121e). En huit minutes, l’OL encaisse trois buts et voit son rêve s’envoler dans un Old Trafford en fusion. Le résumé du match fou entre Manchester United et Lyon est disponible GRATUITEMENT ⚡️ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025 Manchester United, miraculé, affrontera l’Athletic Bilbao en demi-finale. Pour Lyon, il faudra vite se relever, avec un derby face à Saint-Étienne dès dimanche.