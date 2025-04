Une boulangerie de Croix-Rousse annonce sa participation à une célèbre émission culinaire de M6 !

Une belle occasion d'encourager l'artisanat local !

Jadis, le nouveau comptoir à gourmandises, bientôt star de M6 !

S'il y a bien un truc qu'on aime à Lyon, c'est la possibilité de découvrir dans tous les quartiers des artisans de qualité, amoureux de beaux produits et du travail bien fait. Ceux qui ont eu la chance de passer devant la boutique de Raphaël Azoulay l'ont très bien compris, tant sa jolie boutique de Croix-Rousse, "Jadis" a su, en à peine un an, tirer son épingle du jeu et régaler les Croix-Roussien, et les plus sportifs des Lyonnais. Et bonne nouvelle : cette boulangerie devrait bientôt faire bien plus que régaler les papilles des locaux, puisque l'établissement va bientôt passer dans la célèbre émission de "La Meilleure Boulangerie de France", l'émission star de M6 qui célèbre notre beau terroir français.

Un sacré challenge pour l'artisan lyonnais, qui va devoir réussir à séduire trois jurés d'exception, à savoir Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran, à travers plusieurs épreuves plus gourmandes les une que les autres. Alors si vous voulez encourager un enfant du pays qui met en avant son savoir-faire, rendez-vous le mercredi 30 avril à 18h30.

Et Raphaël compte bien mettre les petits plats dans les grands en transformant à l'occasion sa boulangerie en comptoir de supporters, dans la joie et la bonne humeur. Au programme des festivités : retransmission en direct sur un grand écran, ambiance chaleureuse et conviviale, et apéro super gourmand, avec des pizzas, des tartinades maison et des fougasses. Tout le monde est invité, alors n'hésitez plus : rendez-vous chez Jadis, dans le 4ème arrondissement dès 18h !

Jadis, 10 Rue Pailleron, 69004 Lyon