Le plus grand marché itinéraire vintage de France fait son grand retour à Lyon !

L'occasion de chiner de jolies pièces à petit prix !

Piou Piou Market, le temple du vintage à petits prix !

Envie de refaire votre garde-robe pour les beaux jours, et ce sans devoir casser votre tirelire ? Bonne nouvelle : le Piou Piou Market fait son grand retour ! Et si vous ne savez pas ce qu'est le Piou Piou Market, vous allez rapidement devenir fan du concept. Autoproclamé le plus grand marché itinérant de France, le Piou Piou Market, qui a d'abord conquis le cœur de Paris, Nice et Strasbourg, va finalement prendre ses quartiers au No Bad Day de Lyon le temps de quatre jours, du jeudi 10 au dimanche 13 avril. Quatre jours pour pouvoir chiner LA veste de l'année, votre futur jean préféré, ou un top coloré qui featera avec le retour du soleil !

Le mieux dans tout ça ? Les prix ! Ici, vous pouvez oublier les fripes qui se la jouent "cool", et qui vous vendent des vêtements vintage à prix coûtant. Au Piou Piou Market, on chine, on chope, on fait du shopping à petits prix, avec des tonnes de vêtements vintage et de seconde main à des prix défiant toute concurrence, entre 2 et 10€ max. Entre des pantalons, des robes, des sweats, ou des pièces plus pointues, il y en aura pour tous les goûts, et pour toutes les tailles !

Et la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le marché ne s'arrête pas aux vêtements : en effet, vous pourrez retrouver un espace de jeunes créateurs, mais aussi des bijoux, des accessoires, un coin manucure, et même des tatoueurs. Le but n'est pas simplement de faire votre meilleur shopping, mais aussi de passer un chouette moment. Autant de bonnes raisons pour y passer une petite tête le temps de ces quatre jours !