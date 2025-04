Où aller boire à Lyon selon votre signe astro !

Que vous soyez Verseau, Bélier ou Sagittaire, voici notre liste de recos pour aller boire un coup selon votre signe astro !

On vous en parlait il y a quelques semaines : la mode est à l'astrologie, avec l'ouverture du G5, bar d'ambiance qui crée des cocktails originaux propres aux caractéristiques de chaque signe astrologique. Et sur Radio Espace, ça nous a donné envie d'aller plus loin en vous proposant une liste des bars où sortir à Lyon en fonction de votre signe astro ! Alors que vous soyez Cancer, que vous avez envie de séduire un Capricorne, ou que vous vouliez juste découvrir un nouveau lieu stylé où boire un coup, voici nos 12 recommandations du jour !

Bélier

Energique, impulsif, le Bélier veut un lieu à son image, qui soit à la fois fun, original et tout feu tout flamme. En tout cas, pas un bar que tout le monde connaît. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance dans le seul bar steam punk de la ville, le Skull ? Un établissement qui vous fera voyager dans l'univers aussi onirique qu'original de Jules Verne, avec une jolie carte de cocktails, mais aussi de nombreux événements originaux. Pour un effet wow réussi !

Skull Lyon, 229 Grande Rue de la Guillotière, Lyon 7

Taureau

Sensuel, épicurien, et surtout amateur de belles choses (et de bon goût !), le Taureau préférera des ambiances raffinées et cozys. Et pour ça, rendez-vous au bar branché de l'Antiquaire, un speakeasy à l'éclairage tamisé et à l'ambiance rétro chic. Ici, la carte est pointue, avec des classiques exécutés à la perfection mais aussi des créations très originales, que l'on boit dans des gros fauteuils confortables en se prenant pour un personnage tout droit sorti d'un roman d'Agatha Christie.

L'Antiquaire, 20 rue Hippolyte Flandrin, Lyon 1

Gémeaux

Pour ceux qui sont Gémeaux, ou ceux qui les côtoient de près : impossible de s'ennuyer avec un Gémeau. Plus sociable que lui, tu meurs ! Curieux, solaires, et toujours en quête de nouveauté, les Gémeaux trouveront leur bonheur dans un lieu vibrant de vie, où l'on peut faire des rencontres, boire des verres, danser toute la nuit ou découvrir de nouvelles choses. Pour ça, le Sucre est le lieu parfait, avec son rooftop, sa programmation musicale éclectique et ses open-air, parfaits pour rencontrer du monde !

Le Sucre, 50 Quai Rambaud, Lyon 2

Cancer

Sensibles, sérieux et consciencieux, les Cancer ont besoin d'un lieu intime et chaleureux, où ils peuvent se sentir à l'aise. Gourmands par nature, et notamment de plaisirs sucrés, les Cancer ont tout intérêt à se rendre au plus vite chez Catarsis, nouveau restaurant de dessert très branché de la Capitale des Gaules. S'il est très demandé, le lieu reste intimiste, et propose une vraie expérience gourmande le soir venu aux amateurs de pâtisserie, avec une formule de nuit, qui propose un dessert signature, accompagné d'un verre.

Catarsis, Dessert Experience, 10 Rue des Trois-Maries, Lyon 5

Lion

Quand on est un Lion, on aime être vu. Et pour ça, quoi de mieux qu'une grande terrasse au soleil, ou une salle de spectacle pour montrer ses talents ? Pour ça, il suffit de se rendre aux Docks 40, restaurant festif dans le quartier de la Confluence. La carte est gourmande, et surtout, il y a toujours des événements, entre soirées pop culture, showcase de jazz et rencontres professionnelles. Pour les Lions toujours prêts à briller, c'est le cadre idéal !

Docks 40, 40 Quai Rambaud, Lyon 2

Vierge

Les Vierge aiment aller droit au but : fiables, perfectionniste, ils aiment les choses bien faites, sans trop en faire. Pour ça, rendez-vous à l'Odessa Comptoir, un lieu élégant sans être trop prétentieux, au service impeccable et à la carte très maîtrisée. L'ambiance est à la fois détendue, sans bruit assourdissant, mais avec une ambiance légèrement arty. Bien tenu, vivant, et plein de bon goût, c'est sur, vous allez adorer !

Odessa Comptoir, 14 rue René Leynaud, Lyon 1

Balance

Les Balance aiment le bon, le beau, l'harmonie. Cela pourrait être facile à vivre si ce n'était pas aussi difficile de prendre une décision ! Alors pour ça, cap sur une valeur sûre, Le Troquet des Sens, pour partager un bon moment entre amis, "à la bonne franquette", avec une carte ultra gourmande qui propose de vraies plats à partager et pas simplement des planches de charcuterie, mais aussi une jolie sélection de vins bios, le tout dans une ambiance cozy et décontractée. Alors pas de problèmes si vous hésitez, parce que tout y est très bon, et que vous ne ferez pas d'erreurs !

Le Troquet des Sens, 34 rue des Remparts d'Ainay, Lyon 2

Scorpion

On dit des Scorpions qu'ils sont les plus intenses et les plus passionnés des signes. Avec leur côté mystérieux parfaitement assumé, les Scorpions seront à la recherche d'un bar avec une âme, à l'ambiance tamisée et avec du caractère. Pour ça, rendez-vous au Florian, bar à cocktail du Vieux Lyon. Avec son look de cabinet de curiosité, ses tableaux d'époque accrochés au mur, et à sa carte pointue de cocktails, le lieu est idéal pour se la jouer discret... ou pour séduire votre prochaine conquête.

Le Florian, 4 place de la Baleine, Lyon 5

Sagittaire

Les Sagittaire ont la bougeotte, le sens de la fête, et surtout, ils adorent rencontrer du monde pour trinquer avec eux, même s'ils ne les connaissent pour ça. Finalement, c'est un peu "l'esprit pub" réuni en une seule personne. Alors pour ça, on ne saurait trop vous conseiller le Paddy's Corner, pub chaleureux de la Croix Rousse, qui propose non seulement des bières pression de grande qualité, une belle carte de snacks à grignoter, mais aussi de très bons cocktails. Et bonne nouvelle : l'ambiance y est très conviviale, mais aussi internationale : à vous les "cheers" à gogo !

Paddy's Corner, 4 rue de la Terrasse, Lyon 4

Capricorne

Connu pour son ambition, son raffinement et son goût des belles choses (le luxe n'est jamais trop pour eux), le Capricorne aime qu'on l'impressionne. Alors s'il peut boire un verre dans un lieu qui en jette, et qui peut en plus le surprendre avec une petite note historique, c'est encore mieux ! Pour cela, on ne saurait trop vous recommander le Dôme, bar à cocktail prestigieux de l'InterContinental de l'Hôtel-Dieu : un lieu spectaculaire, majestueux et parfait pour prendre un verre avant de signer un contrat ou en excellente compagnie.

Le Dôme, 20 Quai Jules Courmont, Lyon 2

Verseau

Esprit libre, créatif et avant-gardiste, le Groom va très vite devenir le nouveau QG du Verseau ! Lieu hybride qui fait à la fois bar à cocktails - et qui plus est originaux ! - et club avec des DG sets, le Groom vous permettra à la fois de danser jusqu'au bout de la nuit, comme refaire le monde entre amis - ou avec des inconnus. Parfait pour une personne qui aime à la fois créer des connexions humaines, mais qui déteste les lieux trop convenus et habituels.

Groom, 6 rue Roger Violi, Lyon 1

Poissons

Grand romantique, rêver et sensible à la beauté, le Poisson aimera les lieux feutrés, à l'ambiance presque magique. Alors quoi de mieux qu'un bar où l'on peut écouter de la musique pour se reconnecter à ses émotions ? A la Clef de voûte, on se délecte d'une bonne ardoise de charcuteries ou de fromages en buvant une jolie sélection de vins de petits producteurs indépendants mais aussi de bières locales, tout en se laissant bercer par le son des instruments de groupe de jazz. Un lieu romantique à souhait, qui devrait faire succomber vos petits cœurs !

La Clef de Voûte, 1 Place Chardonnet, Lyon 1