Zeus, le cheval métallique des Jeux Olympiques de Paris 2024, s'expose à Lyon

Un invité pour le moins particulier est arrivé tôt ce lundi matin dans la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon.

Il s’agit de Zeus, le cheval métallique ayant fait sensation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris l’été dernier. Son image sur la Seine avait fait le tour du monde attirant la curiosité autour de cet animal d’1,80 mètre réalisé par l’atelier blam à Nantes en partenariat avec l’entreprise pharmaceutique Sanofi. Cette dernière est d’ailleurs à l’origine de la tournée de Zeus en France et en Europe.

Après le Château de Versailles, Paris et Montpellier, le cheval emblématique est arrivé au galop à Lyon en ce début de semaine. Il sera visible gratuitement par le public dès ce lundi soir 18 heures et jusqu’au 2 avril à des horaires précis. Une grue a été nécessaire pour soulever Zeus et l’installer à la vue de tous dans la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon.

"Une véritable prouesse technique", ont souligné dans la matinée les équipes de Sanofi présentes sur place. Et pour cause, une exposition itinérante baptisée le Lab de la Science accompagne le cheval durant les deux prochaines semaines. Jolie surprise également pour les Lyonnaises et les Lyonnais puisque Zeus s’animera et sera en mouvement lors de son exposition au public comme il le fut lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après Lyon, Zeus prendra la direction de Marseille, Bordeaux, Rouen, du Mont-Saint-Michel ou encore de Francfort en Allemagne.