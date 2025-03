Ligue Europa : l'OL se qualifie et affrontera Manchester United en quart de finale - DR OL

Après son succès en Roumanie lors du match aller (3-1), l’Olympique Lyonnais a confirmé sa supériorité ce jeudi soir au Groupama Stadium en écrasant le Steaua Bucarest 4-0.

Cette victoire permet aux hommes de Paulo Fonseca de décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa, avec un score cumulé de 7-1.

Georges Mikautadze a ouvert le bal dès la 14e minute. L’attaquant géorgien, servi en profondeur par Rayan Cherki, a utilisé sa vitesse et sa technique pour éliminer les défenseurs adverses avant de tromper le gardien d’une frappe du pied gauche imparable (1-0). Malgré quelques ratés, notamment un poteau et une occasion manquée face au but vide à la 37e minute, Ernest Nuamah s’est rattrapé immédiatement en doublant la mise grâce à une action collective bien menée (2-0).

Au retour des vestiaires, Lyon n’a pas tardé à aggraver le score. À la 47e minute, Mikautadze a inscrit son deuxième but sur une passe parfaite de Cherki dans la surface (3-0). En fin de rencontre, Ernest Nuamah s’est également offert un doublé en reprenant un centre précis de Mikautadze à la 88e minute (4-0).

C'EST LA SOIRÉE DE GEORGES MIKAUTADZE 🤯



Le Géorgien s'offre un doublé sur une nouvelle passe décisive de Rayan Cherki et l'OL mène 3-0 🔥#OLFCSB| #UEL pic.twitter.com/3Ibio9lhw8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 13, 2025

Malgré une domination totale et de nombreuses occasions manquées, l’OL a assuré l’essentiel en validant sa qualification.

Avec cette performance convaincante, Lyon se prépare à affronter Manchester United au prochain tour, dans un choc européen prometteur.