C'est officiel : la ligne Lyon-Milan fait son grand retour !

Plus d'excuses pour faire un petit tour en Italie !

Vous cherchez une idée de week-end improvisé ou d'escale pour partir à l'aventure lors des ponts du mois de mai ? Trenitalia devrait vous donner des idées ! En effet, la compagnie ferroviaire italienne a décidé de réouvrir sa lige phare, celle du Paris-Lyon-Milan, après des mois d'interruption de trafic à cause d'un éboulement à la frontière savoyarde, et ce dès le 1er avril ! Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les ventes pour cet été sont déjà ouvertes ! De quoi se pencher sérieusement sur la question des vacances estivales !

Au programme des festivités : comptez 2 allers-retours quotidiens dans la journée, départ de Paris à 7h26 et 15h18 et arrivée à Milan à respectivement 14h07 et 22h07. Autre retour qui fait plaisir : grâce à la liaison entre les gares de Part-Dieu et Perrache, les voyageurs pourront de nouveau se rendre à Chambéry, Modane, Turin, mais aussi, petite nouveauté, de faire un stop à Saint-Jean-de-Maurienne et à Oulx. Milan reste toujours le point final du trajet

Pour vous donner un ordre d'idée, si vous partez de Lyon Part-Dieu jusqu'à Turin, il faudra compter entre 3h50 et 4h15 selon les trains, et rajouter un quart d'heure supplémentaire si vous voulez passer à Milan. Et niveau budget, là aussi Trenitalia surprend avec des tarifs très abordables : selon les périodes, les prix démarrent à 33€ en seconde classe, 46€ pour la première, et pour la version VIP, le billet peut monter jusqu'à 191€ pour un service premium, avec restauration illimitée. Et ça, c'est sans compter les 5 allers-retours quotidien entre Lyon et la capitale, et les 4 allers-retours entre Lyon et Marseille à partir de 15 juin.

Alors, qui va se laisser tenter ?