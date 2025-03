Matt Pokora, très heureux d'offrir une expérience incroyable à ses fans !

Un projet ambitieux, que le chanteur compte mettre en place lors de sa prochaine tournée !

Matt Pokora : toujours à fond pour l'année de ses 40 ans !

Qui arrêtera Matt Pokora ? Après 3 ans sans avoir sorti de nouveaux projets musicaux, voilà que le chanteur est de retour avec son dixième projet en studio, "Adrénaline", prévu pour le 21 mars prochain. Un album que le chanteur est déjà très impatient de présenter à son public, et qu'il qualifie déjà de "meilleur album de sa carrière".

Et il faut dire que question teasing, l'artiste a mis le paquet ! Il a d'abord commencé par révéler un premier extrait de son futur opus avec le clip d'"Eclipse", hommage à peine déguisé à l'univers de Matrix. Dernièrement, il a aussi fait l'annonce de la précommande de l'album en s'offrant une visite dans un lieu emblématique à New York. Mais rien ne semble arrêter Matt Pokora, qui a toujours plus d'idées pour faire vivre un moment inoubliable à ses fans.

Le rêve secret de Matt Pokora : "Faire vivre mes émotions aux gens"

Invité sur le plateau de Clique mené par le journaliste Mouloud Achour, l'amoureux de Christina Milian en a profité pour annoncer un concept unique qu'il a envie de mettre en place pour sa tournée, qui commence en novembre 2025. Avec son équipe, Matt Pokora a réussi à créer des structures spécialement conçues pour l'occasion, où quatre heureux chanceux seront installés au plus près de la scène et du spectacle. Ces personnes, qui seront tirées au sort sur un site propre à ce dispositif, pourront vivre le show au plus près de l'artiste, et découvrir toutes les sensations ressenties quand on est sur scène.

"Et là pendant le temps d'un morceau iconique de mon répertoire, ils vont vraiment vivre et prendre toute cette énergie que je crois, toute l'adrénaline que j'ai avec le public" - Matt Pokora

Son objectif derrière tout ça ? Faire vivre un moment unique aux gens, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est l'exercice de la scène.

"Le but c'est vraiment de partager cette adrénaline, et de leur montrer à quel point ce que je vis c'est fou, et on va justement mettre des capteurs pour qu'on voit leur rythme cardiaque pendant la prestation" - Matt Pokora

Tout souriant, le chanteur se montre déjà très enthousiaste, et surtout, très impatient de retrouver son public.