Un bois dans le centre-ville de Lyon d’ici 2026

La Métropole de Lyon a lancé la transformation d’un hectare en plein cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu.

Baptisé le Bois de la Part-Dieu, cet espace végétalisé doit offrir aux usagers un "îlot de fraîcheur" et un véritable "écosystème en pleine terre".

Démarrés ce mois-ci, les travaux s’étaleront en deux phases, avec une première livraison en 2025 et une seconde après 2026. Conçu par l’Atelier Jacqueline Osty et associés, ce bois comprendra 120 arbres et plus de 30 000 plantes, avec une canopée couvrant 70 % des surfaces. L’objectif affiché est de concilier "mobilité et nature" dans un quartier historiquement minéral.

Le bois se divisera en deux parties : au nord, une esplanade végétalisée longeant la bibliothèque municipale et le centre commercial, intégrant une piste cyclable et un large passage piéton vers la gare. Au sud, des bosquets denses seront plantés sur l’actuelle parcelle de France Télévisions, avec de jeunes plants favorisant une croissance rapide.

L’aménagement prévoit également des bancs, des fontaines, des toilettes publiques et un nouvel éclairage adapté à la biodiversité nocturne. La station Vélo’v sera repositionnée côté boulevard Vivier-Merle.