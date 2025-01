L214 dénonce un abattoir près de Lyon

L’association de défense des animaux a annoncé ce mardi avoir déposé plainte contre l’abattoir public Rhône Ouest, situé à Saint-Romain-de-Popey.

L’organisation dénonce des pratiques qu’elle qualifie de "sévices graves et mauvais traitements", appuyant ses accusations sur une enquête vidéo.

Dans leur enquête, L214 affirme que "des animaux sont égorgés, conscients et décapités encore vivants" dans cet abattoir. L’association, qui a rendu publiques des images tournées dans l’établissement, évoque "des souffrances supplémentaires pour ces vaches, cochons et moutons, et une panique palpable chez un certain nombre d’entre eux". Elle demande la "fermeture immédiate de l’établissement."

La plainte, déposée auprès du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, repose ainsi sur 5h30 d’images insoutenables. L214 y liste plusieurs manquements, comme l’usage de l’aiguillon électrique sur des zones interdites, des "coups donnés aux animaux, une saignée sur des animaux conscients et des découpes d’animaux vivants."

Suite aux révélations de L214, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a réagi en soulignant que l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey fait l’objet d’un contrôle quotidien par la DDPP69. "Chaque jour, les conditions d’abattage des animaux ainsi que la salubrité des viandes sont contrôlées par des agents formés et habilités pour effectuer ces inspections vétérinaires", précise la préfecture. La préfète a ainsi "demandé au directeur départemental de la DDPP69 de se rendre dès ce jeudi matin dans l’établissement afin d’évaluer la situation et la nécessité de mettre en œuvre des mesures correctives."

Elle a par ailleurs demandé une évaluation immédiate de la situation par les services vétérinaires.