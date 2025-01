Qui a envie de manger la meilleure pizza napolitaine de France ?

Spoiler alert : elle est à Lyon, dans le 6ème arrondissement !

Amateurs de pizza, ne lisez pas votre article si vous avez faim, car les images d'illustration risquent de vous donner encore plus l'eau à la bouche. Mais bonne nouvelle pour les gourmands : la meilleure pizza napolitaine de France est à Lyon, dans le 6ème arrondissement de la Capitale des Gaules.

Pour ça, rendez-vous chez Romantico, charmante trattoria ouverte en octobre 2024, et qui appartient au groupe franchisé Antonio e Marco. Aux commandes de ce restaurant ? Carmine Russo, truculent cuisinier venu tout droit de Napoli, et qui a un jour croisé la route des frères Morreale. Après avoir fait ses preuves en cuisine, ce dernier se lance dans un nouveau challenge : celui de la franchise !

Et il a (très) bien fait : Carmine Russo vient tout juste d'être sacré du premier prix de la meilleure pizza napolitaine de France AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) lors d'une compétition acharnée organisée en marge du Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l’Alimentation, le Sirha. Une consécration pour le jeune homme, qui voit son talent récompensé, ainsi que la formation reçue par Antonio et Marco Morreale mise à l'honneur. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs Marco Morreale qui est arrivé à la troisième marche du podium... L'élève a-t-il dépassé le maître ?

Alors si vous voulez déguster la meilleure pizza napolitaine de Lyon, on vous conseille de vous y prendre en avance : avec un tel palmarès, pas de doute que Romantico va vite être prise d'assaut ! Surtout quand on voit leur page Instagram, où l'ambiance a l'air aussi enflammée que les pizzas ont l'air délicieuses ! Alors, qui va y aller ?

Romantico, 23 rue Pierre Coreille, 69006 Lyon. Horaires : de 10h30 à 23h (23h30 le samedi) tous les jours de la semaine !