La France remporte le Bocuse d'Or à Lyon !

Le sacre est beau, car il est français !

Ce lundi soir, Paul Marcon a permis à la France de décrocher le Bocuse d'Or, comme son père Régis Marcon en 1995.

Le jeune chef altiligérien était accompagné de sa commis Camille Pigot, désignée meilleure commis de la compétition.

La France devance le Danemark et la Suède, et repart, comme en 2021 grâce à Davy Tissot, avec la prestigieuse récompense dans le cadre du SIRHA à Eurexpo-Lyon.

Pour rappel, les 24 chefs devaient travailler le chevreuil, le foie gras et le thé. Mais les plats étaient imposés : le plat principal devait se composer d'un dos de chevreuil en 3 pièces avec trois garnitures, dont une tourte d'épaule de chevreuil et foie gras, une garniture végétale avec un fruit du pays du candidat, ainsi que 16 ravioles et un consommé de chevreuil au thé.