Un petit air de Canada à 1h de Lyon ? On a trouvé le coin parfait !

Un petit coin de nature, qui invite au voyage...

Le Lac Genin : un décor glacé de rêve à 1h de Lyon

Vous rêvez de grands espaces, de nature à profusion, et de patinoire naturelle comme au Canada, sans pour autant avoir le budget pour vous offrir un aller retour au pays des caribous ? Sur Radio Espace, on a la solution ! Un petit coin de paradis, situé à une heure de Lyon dans le département de l'Ain, se transforme en un vrai décor de rêve : chaque hiver, le lac Genin se transforme en une magnifique patinoire naturelle.

Alors c'est parti : prenez vos paires de gants, vos bonnets et vos patins à glace pour une session unique de glisse en pleine nature ! Surnommé le "Petit Canada" - et c'est loin d'être un hasard ! - les patineurs du jour peuvent profiter, à 850m d'altitude, d'une surface avec plus de 13 centimètres de glace sur laquelle ils peuvent s'élancer.