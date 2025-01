Pollution : activation du niveau d’information-recommandation à Lyon

Au vu de la pollution atmosphérique, ce mercredi 15 janvier, la préfète du Rhône a activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du Rhône et de la métropole de Lyon.

Pour le moment, aucune restriction n’est mise en place, seulement quelques conseils.

Ces derniers temps, la Ville de Lyon met en place certaines restrictions pour lutter contre la pollution de l’air. En effet, depuis le 1er janvier 2025, tous les véhicules Crit’Air 3 ou supérieur ont l’interdiction de stationner et de circuler à Lyon.

Cette fois-ci l’épisode de pollution présent n’a pas de contraintes, mais des recommandations ont été partagées.

Les recommandations de la préfète

Le Rhône et la métropole de Lyon se trouvent dans un épisode de pollution. Ce mercredi 15 janvier, Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole lyonnaise. Aucune restriction n’a été mise en place, mais voici quelques recommandations :

Concernant les conseils sanitaires, il est recommandé aux personnes vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers durant les heures de pointe, et, de limiter les activités intenses.

À propos des recommandations comportementales, il est préférable d’utiliser les transports en commun pour limiter le plus possible les émissions de polluants. Selon les entreprises, s’il est possible de télétravailler, cela pourrait notamment aider. Pour les automobilistes, il faut éviter la conduite agressive, et diminuer sa vitesse de circulation. Et concernant les foyers, il est conseillé de maîtriser la température de son logement.

Pour plus d’informations et de recommandations, rendez-vous sur : Épisode de pollution de l’air : activation de l’alerte niveau information-recommandation - Actualités - Les services de l'État dans le Rhône