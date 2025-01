EasyJet vous emmène en vacances dans 5 nouvelles destinations depuis Lyon !

De nouvelles aventures disponibles à partir du printemps 2025 !

Envie de prendre quelques vacances ? Hé bien ça tombe bien puisque la compagnie Easy Jet a annoncé récemment une bonne nouvelle pour tous les amateurs d'excursions à l'étranger et de city-trip, avec l'ouverture de 5 nouvelles lignes prévues pour le printemps prochain au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ! De quoi commencer à réfléchir à vos futurs congés de l'année 2025 !

3 nouvelles destinations, une reprise de ligne et une nouvelle liaison !

Pour les amoureux de la botte italienne, vous allez être servis. Avec trois vols par semaine - lundi, mercredi et vendredi - vous pourrez directement aller à Bari, charmante petite ville de la région des Pouilles dans le sud de l'Italie, connue pour ses charmantes ruelles et ses plages qui longent la mer Adriatique à partir du 23 mai. Restons en Italie avec une toute nouvelle destination, Brindisi, une jolie ville romaine elle aussi située dans la région des Pouilles, pour une plongée dans l'époque antique avec les villages blancs, disponible dès le 5 juin.

Changement de décor le 4 juin, avec la reprise d'une ligne incontournable qui vous emmène tout droit dans la cité portuaire d'Essaouira, "la Cité des Alizées" au Maroc, grâce à deux vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Cap ensuite vers la Croatie, avec une toute nouvelle ligne pour Zadar dès le 23 juin, desservie elle aussi le lundi et le vendredi. L'occasion de découvrir toutes les merveilles de la région historique des Balkans, la Dalmatie - et non, ce n'est pas un nom d'animal - entre patrimoine et eaux limpides.

Enfin, dernière destination exceptionnelle : l'Islande et sa capitale Reykjavik, pour une plongée magique au pays des aurores boréales, "où les amoureux de la nature ne pourront qu’être émerveillés par les différents reliefs qu’offre le pays islandais."

Alors, vous savez déjà où vous allez aller ?