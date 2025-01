Le show LUMINISCENCE va sublimer la basilique Saint-Bonaventure de Lyon !

Un spectacle 100% immersif, entre projections, jeux de lumières et chœur en live !

Attention, vous allez en prendre plein les yeux avec LE spectacle qui va cartonner en ce début d'année : LUMINISCENCE ! Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ce spectacle 100% immersif qui fait sa tournée dans les quatre coins de la France fait beaucoup parler de lui. Et on comprend beaucoup : Luminiscence propose une expérience visuelle inédite : celle de redécouvrir l'intérieur de nos églises avec un show visuel fascinant, entre mapping à 360° et musiques en live.

Et ça tombe bien puisqu'après avoir conquis plus de 300 000 spectateurs à travers le pays, le spectacle débarque à Lyon à partir du 7 février prochain ! L'occasion de redécouvrir un joyau du patrimoine, situé dans le 2ème arrondissent lyonnais : la basilique Saint-Bonaventure. Plongez dans un spectacle magique de près d'une heure, avec des jeux de lumière, des lasers et des projecteurs qui dévoilent avec beaucoup de délicatesse chaque détail architectural, entre sa base imposante et ses voûtes, qui s'élèvent à plus de 20 mètres de hauteur, et une ambiance musicale immersive, avec un chœur en live.

Un spectacle qui fait écho à une autre création que les Lyonnais peuvent toujours découvrir au Palais de la Bourse, Genesis. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs d'art, de poésie et de technologie avancée, pour redécouvrir notre patrimoine sous son plus beau jour ! Un spectacle à découvrir jusqu'au 28 février.

LUMINISCENCE, à partir du 7 février 2025. Basilique Saint-Bonaventure, 7 place des Cordeliers, 2ème arrondissement. A partir de 23€.