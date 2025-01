Rhône Alpes : 3 villages fantômes de la région, histoires et mystères

Une petite sélection des promenades "pour faire peur" dans la région lyonnaise et ses alentours.

On le sait, la période d'Halloween et des histoires de fantômes est passée depuis longtemps. Mais ceux qui sont amateurs de frissons et de films d'horreur effrayants seront d'accord : il n'y a pas de saisons pour se faire peur ! Même s'il fait encore froid, il s'est arrêté de pleuvoir (pour l'instant), suffisant pour envisager des promenades d'un genre un peu spécial qui sortent de l'ordinaire : que diriez-vous de visiter les plus célèbres villes et villages fantômes de Lyon et ses alentours ? Radio Espace vous propose sa sélection, avec dépaysement garanti, le tout à deux pas de chez vous !

Transpolis

On commence par la ville fantôme la plus connue, et également la plus proche de Lyon : Transpolis. Une ville un peu bloquée entre le futur et le passé, qui n'est pas "entièrement" fantôme, puisqu'elle n'est pas abandonnée. Cependant, vous ne trouverez à Transpolis aucune âme qui vive : si les bâtiments, les carrefours et les routes sont bien présents, la ville a désormais uniquement pour but de tester des véhicules autonomes. Un endroit qui fait environ 80 hectares, construit dans une ancienne base militaire non loin de Saint-Maurice-de-Rémens, dans laquelle on place les véhicules du futur dans des "conditions réalistes de circulation". A part quelques mannequins en plastique, et des employés des entreprises automobiles, la ville a tout ce qu'il faut pour être qualifiée de "ville fantôme" : des paysages faits de bâtiments délabrés, des routes vides d'êtres humains, par contre, faites tout de même attention en traversant ! Si les véhicules autonomes sont testés là-haut, c'est qu'ils ont encore besoin de réglages...

Quirieu

Pour ceux qui ont envie d'un peu de dépaysement à la sauce médiévale, c'est par ici que ça se passe ! Situé à environ une heure de route de Lyon ou de Grenoble, le village abandonné de Quirieu a tous les arguments pour vous plaire. Pour commencer, c'est plutôt tranquille, et ça ne date pas d'hier : le village a été progressivement abandonné depuis le 16ème siècle, vous n'y trouverez donc aucun habitant. A l'origine, cet endroit situé à la frontière Nord du Dauphiné était une véritable place forte de la région, perché sur sa petite butte calcaire surplombant le Rhône. Un passage obligatoire qui était un point de passage entre deux territoires, celui du Dauphiné et le Bugey. Depuis cette époque, l'endroit a perdu de sa superbe, mais a gagné en exotisme : on peut encore y deviner les rues et quelques habitations, même si la végétation a globalement repris ses droits. Petit point bonus : l'accès au village et la visite de ce dernier sont gratuits ! Mais veillez à ne pas trop salir ni endommager ce qui reste : ce n'est pas parce que personne n'y vit qu'on peut faire tout et n'importe quoi.

Grand-Croix

On s'approche désormais de ce qui ressemble le plus à ces "villages fantômes" qu'on peut voir dans de nombreux films américains, à un détail près. Chez eux, c'est souvent la fin de la "ruée vers l'or" qui a condamné la plupart de ces villages à l'abandon. Pour Grand-Croix, les raisons de l'abandon du village sont multiples. Historiques, notamment, puisque le village, perché non loin du Col du Mont-Cenis en Savoie, a été très disputé entre la France et l'Italie pendant les 200 dernières années. Rattaché au royaume d'Italie, puis à la République française, Mussolini y aurait même exproprié certains citoyens français par défiance envers notre pays. Finalement, c'est un barrage EDF qui aura eu raison du village, ainsi que l'ouverture du tunnel de Fréjus, qui a détourné les automobilistes de cet ancien point de passage quasi-obligatoire par le passé. Ceci dit, l'abandon du village avait déjà commencé au moment où Napoléon avait décidé d'agrandir l'hospice de la ville. Aujourd'hui, il ne reste plus donc que quelques bâtiments immergés, et la quasi-totalité des autres sont abandonnés, à l'exception de villas occupées pendant les vacances. Il ne reste que cet impressionnant décor de cinéma, avec sa ville abandonnée, dans laquelle on aurait pu tourner bien des westerns !