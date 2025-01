Le mythique train de l'Orient Express sera de passage à Lyon en 2025 !

Il fera deux escales dans la Capitale des Gaules, pour le plus grand bonheur des fans

Le mythique Orient Express en gare de Lyon

Si vous rêvez de grands trajets en train, de paysages sublimes, et de séjours luxueux, alors on a peut-être la solution pour vous. En effet, le célèbre train Venice Simplon-Orient Express, qui était déjà venu en 2019, fera un passage remarqué à Lyon en 2025, d'abord le 8 août, puis le 30 octobre. Exploité par la société Belmond du groupe LVMH, le train aux dix-huit voitures bleues partira de Paris avant de rejoindre Venise, pour une plongée en immersion dans l'ambiance Art déco des années 1920 et 1930.

Après une petite escale sur la Côte d'Azur, l'Orient Express va poursuivre sa route vers l'Italie, le tout dans une ambiance raffinée. Comptez deux jours et une nuit pour ce voyage hors du temps, qui vous fera découvrir des paysages pittoresques, une décoration emblématique mais aussi des plats d'exception, avec des mets de qualité concoctés par le chef étoilé Jean Imbert.

Un peu d'économie pour deux nuits dans l'Orient Express

Ce n'est pas pour rien que l'on considère l'Orient Express comme un "train de luxe", l'un des plus beaux trains du monde. Avec un équipage de 47 personnes aux petits soins, un service digne d'un palace, une cabine somptueuse et des plats toujours plus sophistiqués, le luxe a forcément un prix.

Pour une chambre double, il faudra compter au moins 4545€, avec des tarifs qui peuvent grimper jusqu'à 15 000€ pour une grande suite sur le mois d'août. Une belle enveloppe budgétaire certes, pour s'offrir un voyage dans le temps, une expérience incroyable au cœur des années folles.