Bru, ou le nouveau QG pour les fans de pâté croûte !

Une charcuterie au concept innovant, qui sublime cette charcuterie emblématique de la gastronomie française

Bruno Poncet : le roi du pâté croûte, c'est lui !

Attention aux gourmands et aux amateurs de charcuterie : on a sans doute dégoté votre futur QG ! Une toute nouvelle boutique vient d'ouvrir, et elle va ravir les amateurs d'une gourmandise emblématique de la gastronomie française : le pâte croûte. Si ce met savoureux à base de farce à la viande et d'une jolie croûte dorée a vu sa côte de popularité baisser au fil des années, il faudra attendre 2019 pour que le pâté croute revienne à la mode grâce à une bande d'irrésistibles lyonnais, prêts à redorer le blason de ce plat noble et savoureux.

C'est donc tout naturellement qu'on voit fleurir dans la capitale de la Gastronomie une boutique 100% dédiée au pâte croûte, qui a ouvert ses portes le 5 décembre dernier. Son nom ? Bru, installée au 7 rue Dubois dans le 2ème arrondissement. Mené par Bruno Poncet, ancien agent immobilier devenu apprenti charcutier traiteur reconverti en lauréat du vice-champion de France de pâte en croûte, Bru compte bien nous régaler avec plusieurs recettes aussi gourmandes qu'originales.

Jugez plutôt : à l'heure actuelle, la boutique propose dix recettes, avec 6 versions salées - dont une revisitée façon asiatique avec du porc mariné au soja et au poulet coco-citronnelle qui nous fait saliver - 2 végétariennes, une fromagère mais aussi, grosse surprise, avec 2 versions sucrées, totalement inédites dans le monde du pâté croûte. En réalité, ces créations vont bien plus loin que de la simple charcuterie : chaque recette est conçue comme un petit bijou de gourmandise et de gastronomie.

Ici vous vous en doutez, la qualité est de rigueur, avec des viandes sans nitrite, et des produits bio et de saison. Bref, vous l'avez compris : chez Radio Espace, on compte bien s'y rendre très très vite !

Ouverture :

Du mardi au jeudi : 9h30 - 14h / 15h - 19h

Vendredi et samedi : 9h30 - 19h

Dimanche et lundi : fermé