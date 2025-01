Stationnement gratuit pour le retour de la circulation Grande rue d'Oullins

Fin de l'expérimentation du passage de la Grande rue d'Oullins à sens unique.

Conséquence : c'est le retour de la circulation automobile dans les deux sens de l'axe.

A cette occasion, la municipalité a annoncé la gratuité du stationnement sur toute la Grande rue d'Oullins, et dans six parkings du centre-ville (Diderot, Aulagne, la Retonde, l'Eglise, la Camille et Croix-Tournus), du samedi 11 au samedi 25 janvier.

"La gratuité du stationnement pendant cette période de solde est un moyen mis en œuvre par ville pour apporter notre soutien au maintien de nos commerces de proximité. L’impact du passage en sens unique de la Grande rue a été immédiat et catastrophique sur le chiffre d’affaire de nos commerçants. Nous ferons le maximum pour que notre centre-ville reste vivant", indique le maire Jérôme Moroge dans un communiqué.

Une décision finale doit être prise cette année par la Métropole de Lyon sur l'avenir de la Grande rue d'Oullins.