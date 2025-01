Carnet rose pour les guépards du Wow Safari de Peaugres

9 bébés guépards nés en 2024 au Safari de Peaugres

Comme l'a annoncé le parc zoologique d'Auvergne-Rhône-Alpes situé à 70km de Lyon en décembre dernier, de nouveaux petits pensionnaires ont pointé le bout de leur museau en cette année 2024 ! Au total : 9 petites boules de poil sont nées au cours de l'année, avec une portée en janvier, une en octobre et une en novembre.

Et bonne nouvelle pour les fans de ce superbe félin : l'un des groupes de bébés est déjà visible à la nurserie, à deux pas de la mini-ferme, lorsque les températures se montrent plus douce. De quoi faire le plein d'images plus mignonnes les unes que les autres, avec ces petites boules d'énergies très joueuses !

Une jolie victoire pour une espèce classée vulnérable

Ces naissances sont évidemment un baume au cœur pour les amoureux des guépards, mais surtout une jolie victoire pour cette espèce, classée "Vulnérable" sur la liste rouge de l'UICN. Comme l'explique le parc zoologique dans son post Instagram, Peaugres s'engage pleinement dans la conservation du guépard.