Coup d'envoi de la collecte des sapins de Noël dans la Métropole de Lyon

Les sapins de Noël font de nouveau l’objet d’une grande collecte au sein de la Métropole de Lyon.

Cette dernière débute d’ailleurs ce lundi avec 191 points de collecte où déposer votre arbre de Noël. La liste est à retrouver ici

A noter que les points de collecte acceptent les sapins naturels avec ou sans socle en bois, les sacs "Handicap International", les sacs brun clair à amidon de maïs et les sacs compostables "OK COMPOST". Il est en revanche interdit de déposer les sacs en plastique, les sapins en plastique, les sapins naturels floqués, les guirlandes et autres décorations et les pots en plastique ou en terre sous peine d’une amende allant de 35 à 150 euros.

Les sapins de Noël peuvent également être amenés dans l’une des 19 déchèteries de l’agglomération lyonnaise.