Lyon : un nouveau parking à la Part-Dieu

Il ouvre ce jeudi.

C'est l'ouverture officielle, avec six mois de retard sur le planning, du parking LPA Béraudier P1 à la Part-Dieu. Il propose 1099 places pour les voitures et 155 pour les motos et scooters, ainsi que 67 places en dépose-minute, 75 places équipées de bornes de recharge électrique d'une puissance de 22KwH et 4 places dédiées à l'autopartage en boucle.

Le parking, sur trois niveaux (-2, -3 et -4), se trouve sous la place Béraudier, située entre la gare SNCF et le centre commercial de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. La sortie se fait par la rue Servient. Sa construction s'intégrait dans le vaste projet de réaménagement des lieux à la fois en surface, et en souterrain.