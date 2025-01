ZFE : à Lyon, les véhicules Crit'Air 3 sont désormais interdits !

Ce 1er janvier 2025, la Zone à Faibles Emissions (ZFE) de Lyon devient plus stricte.

Car elle exclut les véhicules Crit'Air 3 de son périmètre. Soit plus de 135 000 véhicules recensés dans la métropole de Lyon, sans oublier les 190 000 pendulaires qui viennent chaque jour travailler avec leur voiture.

Le périmètre de la ZFE est composé de Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire et Vénissieux, mais aussi la M6-M7, le boulevard Laurent-Bonnevay et le boulevard périphérique Nord (BPNL).

La vignette Crit'Air, qui classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d'azote, n’est pas livrée avec la voiture ; il faut en faire la demande sur le site gouvernemental dédié.

Toute personne contrôlée avec un véhicule Crit’Air 3 dans Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux, recevra une contravention de classe 3. Soit 68 euros pour un véhicule léger, et 135 euros pour un véhicule lourd de type camion.

Des aides sont disponibles pour favoriser l'achat d'un véhicule plus propre, et des dérogations ont été mises en place par la Métropole de Lyon.

La dérogation Petit rouleur

Que votre véhicule soit Crit’Air 3, et même 4 ou 5, il peut continuer à circuler. À condition que vous soyez un petit rouleur déclaré ! Ouverte aux particuliers et aux professionnels, la dérogation s’active pour 52 jours par an autorisés de circulation dans la ZFE, soit l’équivalent d’un jour par semaine. Près de 6000 comptes "Petit rouleur" ont été ouverts dans la métropole de Lyon.

La dérogation Horaires décalés

Quid des personnes qui travaillent la nuit, et qui ne peuvent pas prendre les transports en commun pour la simple raison qu’il n’y en a pas ? Soignants, personnel de nettoyage, boulangers, bouchers, serveurs, cuisiniers ou salariés des transports, ils font l’objet d’une dérogation prise à la dernière minute par la Métropole de Lyon. Les propriétaires d’un véhicule Crit’Air 3, et qui travaillent en horaires décalés, devront fournir une attestation de leur employeur en cas de contrôle. Attention, la dérogation n’est valable qu’un an et ne pourra être renouvelée qu’une seule fois.