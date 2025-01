La nuit de la Saint-Sylvestre a été mouvementée pour les forces de l'ordre et les pompiers dans le Rhône.

Car près d'une centaine de véhicules ont été incendiés dans l'agglomération lyonnaise, et moins d'une dizaine dans le reste du département.

Les communes de Vaulx-en-Velin, Givors, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne, Bron et Vénissieux ont été les plus touchées, sans oublier Lyon où près d'une vingtaine de voitures ont brûlé, notamment dans les 7e et 8e arrondissements.

Trois individus soupçonnés d'être des incendiaires ont été interpellés et placés en garde à vue.