Que faire à Lyon ce week-end ? (27 au 29 décembre)

Voici quelques activités à faire pour profiter de Lyon sous les meilleurs auspices.

Que vous soyez amateur d'art, de spectacle vivant ou de musique, Lyon vous propose une multitude d'activités pour agrémenter votre week-end. Voici nos bons plans pour profiter de la ville des Lumières :

1- Versus & Compagnie

Avec leur design simple et graphique, les Toki explorent les opposés comme « le plein / le vide », « le travail manuel / assisté par ordinateur » ou encore « le bien / le mal ». À travers cette exposition au 10 quai des Célestins, Lyon 2ème, vous découvrirez que les contraires ne s’opposent pas toujours, mais se complètent pour créer une unité harmonieuse.

Jusqu'au 28 décembre 2024. Entrée libre.

2- Les Décaféinés dans "Les 2 derniers amis du monde"

Dans leur nouveau spectacle co-écrit avec La Bajon et Vincent Leroy, Les Décaféinés abordent avec humour des thèmes actuels tels qu’Instagram, les codes Netflix et les petits désaccords du quotidien. Vous rirez face à cette satire d’un monde où l’amitié semble en voie de disparition.

1 place Gerson, Lyon 5ème Plein tarif : 20 €

3- Cirque du Soleil - Corteo

Le Cirque du Soleil arrive pour la première fois à Lyon-Décines avec son spectacle emblématique Corteo, présenté à la LDLC Arena du 26 au 29 décembre 2024. Depuis sa création en 2005, ce spectacle a émerveillé des millions de spectateurs à travers le monde.

5 Avenue Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu

Plein tarif : à partir de 52 €

Horaires : Jeudi, vendredi et samedi : 20h Vendredi et samedi : 16h Samedi : 12h Dimanche : 13h et 17h



4- Exposition "Hommage aux Donateurs"

Le Musée de Fourvière présente une exposition exceptionnelle mettant en lumière des œuvres d'art dédiées à ses bienfaiteurs, parmi lesquels Michel Descours, Jacques Polain et Joseph Limbeck. Vous pourrez admirer des pièces d’orfèvrerie, de numismatique et bien plus encore.

8 place de Fourvière, Lyon 5ème

Jusqu'au 29 décembre 2024

Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 4 €

5- Concert du Nouvel An à la Basilique Saint-Bonaventure

Célébrez le Nouvel An en musique dans un cadre somptueux avec un programme incluant les 4 Saisons de Vivaldi, Harry Potter, Chostakovitch et bien d’autres classiques. Une soirée festive et raffinée à ne pas manquer !

Basilique Saint-Bonaventure le dimanche 29 décembre 2024 de 19h à 20h15

Premium : 30 € (placement devant)

Cat. A : 25 € (placement au milieu)

Cat. B : 20 € (visibilité moyenne)

Réduction de 5 € pour les 12-25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle et PMR.

Ne manquez pas ces expériences uniques qui réchaufferont votre week-end lyonnais. Bonnes découvertes !