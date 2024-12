Fourvière, menacée de s'effondrer ? Le symbole lyonnais en grand danger !

La basilique pourrait bien vivre ces derniers instants si des mesures d'urgence ne sont pas rapidement prises...

Un symbole de la ville de Lyon menacé d'effondrement !

Êtes-vous capables d'imaginer Lyon sans son emblématique basilique, qui trône au dessus de la ville tel un fier symbole depuis 1872 ? Difficile à croire, et pourtant, c'est ce qui pourrait bien arriver si de grands travaux ne sont pas mis en place pour tenter de sauver les quatre tours de la basilique Fourvière, qui menacent de s'effondrer dans la partie haute du monument.

C'est la Fondation Fourvière qui a tiré la sonnette d'alarme en lançant une "grande campagne de mobilisation" afin de démarrer en 2025 des travaux d'urgence.

"Sans votre aide, ces tours pourraient disparaître" - La Fondation Fourvière

Mais vous vous doutez bien que pour préserver ce monument emblématique de la ville, il va falloir débloquer des fonds suffisamment conséquents. Montant total estimé des travaux ? 2,5 millions d'euros.

Une contre contre la montre

En 2023, la Fondation Fourvière avait déjà lancé une grande campagne de mécénat, aidée par la Fondation du Patrimoine. S'ils ont réussi à récolter déjà plus d'un million d'euros, avec des travaux qui doivent débuter courant 2025, il manque encore 1,5 millions pour éviter de voir le célèbre bâtiment s'effondrer.

Si vous souhaitez agir, sachez que c'est possible : pas besoin de donner des millions pour que votre don ait du sens. Et si la solidarité collective des lyonnais, des touristes de passage et des amoureux du patrimoine pouvait aider à garder en vie le 6ème monument préféré des Français, alors même un don d'un euros a toute son importance dans la balance ! Parce que Lyon sans Fourvière, ce n'est plus vraiment Lyon.