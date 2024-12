Ligue des Champions : un sans-faute pour l'OL féminin lors des phases de groupe

Wendie Renard - Radio Espace

Six matchs et six victoires.

Les Lyonnaises ont terminé l'année de la plus belle des manières. A l'occasion de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, l'OL féminin a dominé les Allemandes de Wolfsburg. Score final : 1 à 0. Le tirage au sort des quarts de finale se déroulera le 7 février. Le club lyonnais retrouvera les terrains le 8 janvier prochain avec la réception en championnat de Dijon.