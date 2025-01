5 lieux pour fêter le Nouvel An à Lyon !

Voici plusieurs soirées pour passer de belles fêtes de fin d'années !

Lyon, avec son charme unique et son dynamisme, offre une multitude d’options pour célébrer la Saint-Sylvestre. Que vous soyez amateur de grandes fêtes, de soirées culturelles ou d'expériences originales, voici cinq lieux incontournables pour accueillir 2025 en beauté !

1. Ninkasi OL Vallée (Décines-Charpieu)

Cette année, le Ninkasi vous transporte sous les tropiques avec un thème "cosmique". Attendez-vous à une ambiance festive avec des animations fluo, un bar à paillettes et des goodies pour les premiers arrivés. Un lieu parfait pour ceux qui aiment faire la fête jusqu’au bout de la nuit, le tout dans une atmosphère conviviale et immersive.

2. Docks 40 (Confluence)

Situé dans le quartier moderne de la Confluence, le Docks 40 est une référence pour les soirées branchées à Lyon. Pour le Nouvel An, l’établissement propose une soirée chic et festive, avec un dîner gastronomique suivi d’une soirée dansante animée par des DJ. Un lieu idéal pour allier raffinement et ambiance électrisante.

3. Théâtre Rikiki (Lyon 1)

Envie d’une Saint-Sylvestre pleine d’humour et de légèreté ? Le Théâtre Rikiki propose une comédie romantique et humoristique dans une ambiance intime et chaleureuse. C’est l’endroit idéal pour les amateurs de théâtre souhaitant célébrer de manière originale, loin des grandes foules. Alors fêtez la nouvelle année avec Tom & Sarah dans "Un ascenseur pour deux".

4. Yakapiocher (Lyon 1)

Pour une soirée en famille ou entre amis, Yakapiocher est une excellente option. Ce bar à jeux offre une ambiance ludique avec une grande sélection de jeux de société et des activités adaptées à tous les âges. Une manière conviviale et détendue de passer en 2025.

5. La Rayonne (Villeurbanne)

Située près du périphérique, La Rayonne se transforme en temple de la musique électronique pour le Nouvel An. La programmation, avec des artistes comme Odymel et Matrakk, propose une immersion dans un univers musical captivant, mêlant techno, trance et eurodance. Ce lieu est recommandé pour les fans de sons alternatifs, qui recherchent une ambiance underground et une fête sans prétention.

Que vous choisissiez une grande fête, une soirée culturelle ou un moment convivial, Lyon a tout ce qu’il faut pour que votre passage en 2025 soit mémorable. Bonne année !