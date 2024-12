L'influenceuse Léna Situations s'invite à Lyon les 20, 21 et 22 décembre !

Si cette boutique éphémère, intitulée "La Boîte Postale", fait d'abord une halte à Paris du 13 au 15 décembre, elle s'installera dans le 1er arrondissement de Lyon, dans le restaurant et bar Le Passage situé rue du Plâtre.

Un lieu de partage et de bienveillance, pour bien commencer l'année 2025 !

L'objectif de cette boutique ? Faire découvrir la collection inédite aux lyonnais et lyonnaises, mais surtout rassembler et fédérer autour de la santé mentale et du développement personnel. Associée à l'application de rencontres Tinder pour cette ouverture éphémère, Léna Mahfouf veut créer un espace pour "accompagner la jeune génération dans leur développement personnel".

"C’est aussi une occasion importante de mettre en lumière l’importance de l’écriture, du positivisme, de la bienveillance et de la confiance en soi" - Léna Situations

Les visiteurs auront donc l'occasion de prendre le temps de s'écrire une lettre à recevoir l'année prochaine, histoire de dresser un bilan et de faire une rétrospective de l'année passée.

"Un bon moyen d’en profiter pour faire une rétrospective sur son année passée, se recentrer sur soi et sur ses relations avec les autres tout comme écrire ses résolutions pour bien débuter 2025." Léna Situations

Il y aura aussi des mini-jeux, des activités ludiques, et un espace appelé "le coin des papotages", disponible uniquement sur inscription, où l'on pourra discuter et rencontrer des experts. "La Boîte Postale", le pop-up éphémère de Léna Situations, sera ouvert le vendredi 20 décembre de 18h à 22h, et les samedi 21 et dimanche 22 décembre de 10h30 à 20h. De quoi trouver de jolies idées de cadeaux de dernière minute !