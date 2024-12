Le bilan de l'édition 2024 de la Fête des Lumières dévoilé !

L'édition 2024 de la Fête des Lumières a attiré cette année plus de deux millions de visiteurs, venus admirer les 31 créations dont les six œuvres anniversaires. Les secteurs de Bellecour, Hôtel de Ville et Vieux Lyon ont sans surprise attiré le plus de monde.

La Place des Terreaux et le "Retour du Petit Géant" ont fait venir près de 960 000 spectateurs. Les Anookis du Parc de la Tête d’Or ont été admirés par près de 127 000 visiteurs, tandis que 16 000 personnes se sont rendues au parc Blandan pour profiter de l’œuvre "Boum de Lumières".

Concernant le taux d’occupation des hôtels, le chiffre a atteint 76,8 %, en hausse par rapport à celui de 2023. L’Office de Tourisme a enregistré une hausse de 25 % de la fréquentation au sein de son Pavillon. "Les ventes de Lyon City Cards ont bondi de 73 % pour les formules 4 jours, traduisant un allongement de la durée de séjour des visiteurs", fait également savoir la Ville de Lyon.

Pour les Lumignons du Coeur 2024, ce sont 52 000€ qui ont été récoltés pour l’association Alynea – Samu Social 69, une somme qui permettra de financer en partie la rénovation de 50 logements à destination de personnes sans-abri.