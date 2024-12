Une exposition inédite en France s'installe à Lyon en décembre !

Le thème ? Une grande cité romaine plongée dans le chaos...

"Pompéii, Cité Immortelle" : un voyage dans le temps émouvant et passionnant

Est-ce que vous aimeriez remonter le temps ? En tout cas, c'est ce que propose la future exposition de la Sucrière, qui prendra ses quartiers dès le 13 décembre prochain. Rendez-vous donc en l'an -79, époque charnière pour la cité prospère de Pompéi en Italie, qui vit ses dernières heures avant d'être entièrement détruite à cause de l'éruption d'un célèbre volcan, le Vésuve. Un épisode tragique de l'histoire de la Rome Antique, mais qui, grâce à cette exposition, reprend vie sous nos yeux.

Oubliez les corps figés dans les cendres. Avec "Pompeii. Cité Immortelle", la ville resuscite. Grâce à un parcours immersif, revivez la chute d'un empire, avant de vous plonger dans le quotidien de ces hommes et ces femmes qui, avant l'impact fatidique, vivaient leur quotidien l'air de rien. A travers le regard d'une famille pompéienne, émerveillez vous devant la grandeur passée d'une cité qui prospérait jadis, en découvrant leur travail - entre architecture, médecine et artisanat, leur ingéniosité et leurs ressources naturelles - au travers de plus d'une centaine d'objets trouvés lors de fouilles archéologiques.

Une exposition unique en France, qui allie à la fois la technologie à l'histoire. Grâce à des vues immersives 3D, vous pourrez redécouvrir, avec un œil nouveau, ce qu'était Pompéi avant la catastrophe.

"Pompéii, Cité Immortelle", du 13 décembre 2024 au 27 juillet 2025 à la Sucrière (Lyon 2). 18,90 l'entrée.