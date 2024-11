Tempête Bert : le parc de Parilly rouvre ses portes ce jeudi

Il était fermé depuis lundi.

Le site à cheval sur Bron, Vénissieux et Saint-Priest avait été dévasté par la tempête Bert, avec 307 arbres tombés ou en suspension à cause des rafales de vent.

"Les équipes du service parcs et jardins de la Métropole ont mis tout en œuvre pour élaguer et déblayer les arbres et branchages le plus efficacement possible. Grâce au travail et à l’implication des équipes, le parc de Parilly va pouvoir rouvrir aux promeneurs dès ce jeudi 28 novembre", indique la collectivité.

La Métropole de Lyon prévient toutefois qu'il y a encore "de nombreux arbres dangereux qui n'ont pas encore été traités dans certains boisements ou balmes". Les lieux concernés resteront donc inaccessibles au public, qui sera prévenu par des affichages apposés autour des zones à éviter.