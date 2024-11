Tout savoir sur la 25ème édition de la Fête des Lumières !

Du 5 au 8 décembre, la ville va s'animer au rythme d'installations colorées et lumineuses

La Fête des Lumières : un anniversaire à fêter en grande pompe

C'est un anniversaire auquel les Lyonnais tiennent tout particulièrement. Cette année, la traditionnelle Fête des Lumières revient pour une édition exceptionnelle du 5 au 8 décembre 2024 pour célébrer les 25 ans de l'événement. Une tradition que la ville célèbre depuis 1852, rendant hommage à la Vierge Marie qui aurait sauvé la ville d'une épidémie de peste. Et forcément, pour fêter son quart de siècle, la ville de Lyon compte bien mettre les petits plats dans les grands en mettant en avant des oeuvres historiques, tout en explorant de nouveaux horizons créatifs.

Et les nostalgiques de l'événement pourront retrouver six créations phares, qui ont déjà conquis le coeur des Lyonnais, à l'image du I Love Lyon de Jacques Rival, qui habille la célèbre statut de Louis XIV de la place Bellecour d'un dôme de neige scintillant, mais aussi le retour du petit géant, l'impressionnant mapping coloré de la place des Terreaux, ou encore Retour à Lyon !, avec ses figures des Anookis, qui prennent leurs quartiers cette fois-ci au Parc de la Tête d'Or.

Les jolies nouveautés de l'édition 2024

Si les Lyonnais aiment qu'on les surprenne, cette année ils risquent bien d'être servis ! En effet, deux nouveaux quartiers vont voir la Fête des Lumières investir leurs rues, à l'image de la Croix-Rousse, qui accueille une grande installation lumineuse au Gros Caillou, mais aussi la Cité Jardin de Gerland, où une très jolie exposition lumineuse florale célébrera le centenaire du quartier.

D'autres oeuvres seront visibles en intérieur, à l'image du Théâtre des Célestins, à l'Auditorium de Lyon et au musée de l'automobile Henri Malartre.

L'autre grand axe de la Fête des Lumières, c'est bien sûr l'environnement. Cette année, les installations vont privilégier des matériaux durables et des solutions économes en énergie : un questionnement inévitable quand on sait qu'une fête qui met en avant la lumière met aussi en avant une facture d'électricité assez élevée... La solidarité sera aussi de la partie, avec le tableau des Lumignons du Coeur, où les visiteurs pourront enrichir l'oeuvre en achetant des lumignons pour 2€. Les recettes seront reversées au profit de l'association Alynea Samy Social 69, qui vient en aide aux personnes les plus démunies.