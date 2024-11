Manger de la soupe en faisant une bonne action ? Le concept fou du festival solidaire "Soupe en Scène"

Soupe, concerts et animations : le trio gagnant de Soupe en Scène !

Si en ce moment, la météo semble nous jouer des tours en ce moment, il semblerait que l'hiver se rapproche à Lyon, et avec lui, des températures qui baissent drastiquement. Alors que de mieux pour affronter le froid que de se régaler avec un plat simple et convivial, qui peut se montrer super gourmand : la soupe ? Mieux encore : en le faisant de façon solidaire !

Du 28 au 30 novembre, la Place de la République, située dans le 2ème arrondissement lyonnais, deviendra le théâtre d'un festival aussi unique que gourmand : le festival solidaire Soupe en Scène ! Mené par le talentueux chef cuisinier Fabrice Bonnot, le festival veut offrir un moment de convivialité et de partage autour d'un plat simple et sain, la soupe ! L'objectif ? Les bénéfices recueillis lors de ces trois jours seront reversés à quatre associations : le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, le Centre Léon Bérard, les Sabots du Coeur, et l'Hôpital Femme-Mère-Enfant.

La solidarité au service de la magie de Noël

En plus d'un dégustation gourmande autour de 4 recettes de prestige, de nombreux bénévoles seront sur place pour vous offrir un pur moment de joie et de bonne humeur. Des animations seront aussi de la partie, ainsi que des concerts gratuits.

Et petite nouveauté cette année : pour sa 12ème édition, Soupe en Scène propose une grande collecte de jouets ! A moins d'un mois de Noël, l'association "Envie d'un Sourire", qui a justement été fondée par Fabrice Bonnot, organisera une grande collecte de jouets, pour pouvoir offrir un peu de bonheur aux enfants dans le besoin en leur offrant un joli cadeau. Alors si vous avez besoin/envie de faire le tri dans vos placards pour offrir un peu de joie aux enfants dans le besoin, rendez-vous du 28 au 30 novembre sur la place de la République à Lyon !