Lyon : le marché de Noël de la place Carnot ouvre ses portes

Vous sentez déjà les odeurs de marrons chauds et de crêpes ?

Bonne nouvelle pour les amoureux des fêtes de fin d’année puisque le marché de Noël à Lyon est désormais ouvert.

Direction la place Carnot dans le 2ème arrondissement pour cet évènement incontournable au sein de la capitale des Gaules. L’ouverture du marché de Noël a eu lieu ce vendredi.

"Pour cette nouvelle édition, la place va une nouvelle fois s’égayer au gré des animations, des exposants et des visiteurs un mois durant", indique la municipalité lyonnaise qui promet une nouvelle fois de mettre en avant "du savoir-faire et des talents des producteurs, des artisans et des entreprises de la région et du territoire national".

A découvrir sur place : des décorations de Noël, des produits du terroir, des cadeaux originaux et des jouets. De quoi faire plaisir à ses proches.

Le marché de Noël de la place Carnot se terminera le mardi 24 décembre. Il sera ouvert du lundi au jeudi de 11h à 20h, les vendredis de 11h à 22h, les samedis de 10h30 à 22h et les dimanches de 10h30 à 20h.