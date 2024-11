Lyon : découvrez les tarifs des TCL en 2025

Le conseil d'administration de Sytral Mobilités a acté ce jeudi l'unification des réseaux sous l'égide TCL.

A compter du 1er septembre 2025, les usagers des réseaux Libellule de Villefranche-sur-Saône et Cars du Rhône voyageront sur le même réseau que les Grands Lyonnais, à savoir les TCL.

La tarification sera aussi unifiée, et le système de billettique sera mutualisé.

Cinq zones tarifaires ont été créées et entreront en vigueur à l'automne prochaine.

Pourtant les tarifs TCL vont augmenter au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026. Pour les Lyonnais, le ticket unité va ainsi passer cet hiver de 2 euro à 2,10 euros. Le carnet de 10 tickets passera de 19,50 euros à 20 euros. Le ticket 24 heures évoluera de 6,70 euros à 6,90 euros.

Et les abonnements ne sont pas en reste. Le plus prisé, le 26-64 ans mensuel, sera à 74,10 euros au 1er janvier 2025, contre 72,60 euros aujourd'hui. L'abonnement 65 ans et plus augmentera de 36,30 euros à 37 euros. Par contre, le Sytral ne touchera pas aux abonnements étudiants et 18-25 ans. Du moins pas avant 2026, avec un euro de hausse programmé dans deux ans.

Les tarifs du RhônExpress augmenteront aussi. L'aller-simple (15,20 euros sur Internet, 16,70 euros au distributeur) basculera à 16 euros sur Internet, 17,10 euros au distributeur. Et l'aller-retour (26,70 euros sur Internet, 29,10 au distributeur) passera à 28 euros sur Internet et 29,80 au distributeur. Et le Sytral annonce même les hausses de 2026, puisque les aller-simple passeront à 16,30 euros (Internet) et 17,40 (distributeur), et les aller-retour à 28,50 (Internet) et 30,30 euros (distributeur).

A partir de juin 2025, un nouveau mode de transport intègrera également l'offre des TCL : les navettes fluviales.

Navigône sera lancé l'été prochain sur la Saône entre l'Industrie à Vaise et le quai Saint-Antoine, voire la Confluence certains jours.

Pour les usagers sans abonnement, prendre le Navigône coûtera 3 euros pour un aller simple et 5 euros pour un aller-retour.

Toute personne munie de son abonnement 4-10 ans, 11-17 ans, 18-25 ans, 26-27 ans étudiant, 26-64 ans, 65 ans et plus ; famille nombreuse, solidaire, et Pass 7 jours pourra prendre le Navigône sans payer de surcoût.

Enfin, le Navigône sera aussi gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Une gratuité élargie à partir du 1er septembre 2025 aux moins de 10 ans.