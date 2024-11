Le grand chef étoilé Yannick Alléno s'invite à Lyon dans un nouveau restaurant d'application

Bonne nouvelle pour les amoureux de cuisine qui rêvent d'en faire une carrière : le chef multi étoilé Yannick Alléno devient officiellement le nouveau visage d'un restaurant-école, "Pavyllon". Un établissement que les lyonnais connaissent bien puisqu'on le retrouve à l'angle de la place Bellecour, anciennement l'Institut Paul-Bocuse.

Aujourd'hui, on le connaît davantage sous l'étiquette de l'institut Lyfe, une école qui forme la crème de la crème des futurs professionnels de la gastronomie. C'est donc avec un enthousiasme non feint que le chef cuisinier a partagé la joie de cette nouvelle collaboration sur ses réseaux sociaux.

"Je partage avec l’Institut Lyfe la même passion pour la transmission avec l’envie de repousser toujours plus loin les limites de la création et de l’inventivité dans la gastronomie. Nous sommes très fiers de concrétiser cette ambition aujourd’hui avec l’ouverture de Pavyllon Lyon." - Yannick Alléno

Si le chef Yannick Alléno a été désigné pour reprendre ce projet hautement ambitieux, c'est loin d'être un hasard. A la tête d'un groupe de 17 restaurants qui cumulent plus de 15 étoiles, le chef s'est notamment fait connaître grâce à ses sauces sophistiquées, obtenues grâce à des procédés complexes. Récompensé par le prix Chef Mentor 2024 du guide Michelin, le cuisinier de 55 ans était donc l'homme tout désigné pour devenir le "passeur d'idées", celui qui représenterait l'excellence à la française auprès de jeunes en formation.

"Faire ce restaurant me rend fier et heureux, et donc encore plus responsable de la qualité de ce que nous transmettons aux jeunes dans cette formation" - Yannick Alléno