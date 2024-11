La meilleure salle de concert du monde sera-t-elle lyonnaise ?

Nommée par le média américain Pollstar dans la catégorie "Nouvelles salles de concerts de l'année", la LDLC Arena a toutes les chances de remporter le trophée !

La LDLC Arena de Décines-Charpieu : une vraie réussite locale !

Chaque année, c'est le même refrain : le média Pollstar - spécialisé dans les spectacles en live - décerne un prix très officiel des meilleures salles de concert de l'année. Et parmi les nominés en 2025, on retrouve 5 salles, réparties aux quatre coins du globe. Jugez plutôt : Manchester, Mexico, Yokohama, Bangkok... et Lyon ! Hé oui, la Capitale des Gaules a l'immense privilège de faire partie des sélectionnés, avec une salle déjà emblématique de la vie lyonnaise : la LDLC Arena de Décines-Charpieu !

Un avènement pour cette salle qui, depuis son ouverture en 2023, a déjà remporté de jolis succès en faisant monter sur sa scène des stars internationales, comme les Jonas Brothers, Green Day, ou encore Justin Timberlake, qui avait enflammé la salle en septembre dernier. Mais l'année 2025 s'annonce déjà bien chargée pour la salle lyonnaise, à en juger par la jolie programmation prévue, comme la venue évément de Lenny Kravitz le 22 février, de Dua Lipa les 15 et 16 mai ou encore Indochine, qui devraient installer leurs valises pendant 4 jours en février.

Pour connaître le grand gagnant, il faudra encore un peu de patience : le classement final sera dévoilé le 19 février prochain, à la cérémonie officielle des prix Pollstar 2025. En attendant, réjouissons-nous de voir une salle lyonnaise nommée dans une compétition d'une telle ampleur, à l'image du gérant, Jean-Michel Aulas, particulièrement fier de cette nominaton.