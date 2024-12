Black Friday : Où faire les meilleures affaires sur Lyon ?

Voici 5 endroits pour profiter des meilleures offres dans la région lyonnaise.

Le Black Friday est l'un des moments les plus attendus de l'année par les amateurs de bonnes affaires. Chaque année, ce rendez-vous commercial venu des États-Unis s'installe à Lyon, offrant aux consommateurs des promotions incroyables. Que vous soyez en quête d'un nouvel appareil électronique, d'une garde-robe de saison ou simplement d'une bonne opportunité pour vos cadeaux de Noël, voici où vous rendre pour profiter des meilleures offres dans la capitale des Gaules.

1. Les centres commerciaux incontournables

La Part-Dieu

Avec ses 300 boutiques, le centre commercial de la Part-Dieu est une véritable mine d’or pour les adeptes de bonnes affaires. Pendant le Black Friday, des enseignes comme Nike, Zara, Lacoste et Fnac affichent des réductions impressionnantes allant souvent jusqu'à -70 %. Les amateurs de beauté pourront aussi profiter des promotions chez Sephora ou Marionnaud, tandis que les familles trouveront de quoi équiper la maison chez Maisons du Monde ou Habitat.

Astuce : Les parkings peuvent rapidement être complets. Privilégiez le métro B ou T1 pour y accéder facilement.

Confluence

Le centre commercial Confluence, avec son architecture moderne et ses espaces lumineux, est un choix parfait pour un shopping plus calme. Les enseignes comme Apple, Guess, L’Occitane ou Nature & Découvertes offrent souvent des remises avantageuses. En prime, vous pouvez combiner shopping et pause gourmande dans les nombreux restaurants du centre.

Astuce : Profitez de la promenade en bord de Saône après vos emplettes pour vous détendre.

2. Les rues commerçantes de Lyon

Rue de la République

La Rue de la République, ou "Rue de la Ré", est l'artère commerçante principale de Lyon. Pendant le Black Friday, vous y trouverez des enseignes populaires comme H&M, Célio, Foot Locker, Bershka et Monoprix, avec des réductions pouvant atteindre -50 %. C'est également un excellent endroit pour trouver des cadeaux de Noël, grâce à des boutiques spécialisées comme Natures & Découvertes.

Astuce : Arrivez tôt dans la journée pour éviter la foule et maximiser vos chances de trouver ce qui vous convient.

3. Le shopping en périphérie : les zones commerciales

Carré de Soie

Situé entre Lyon et Vaulx-en-Velin, Carré de Soie est une destination idéale pour le shopping en famille. Vous y trouverez des enseignes comme Décathlon, Boulanger, Primark, et H&M, proposant des promotions sur une large gamme de produits, des vêtements aux équipements sportifs.

Astuce : Combinez votre sortie shopping avec une activité familiale, comme une séance au cinéma Pathé ou un repas dans un des nombreux restaurants.

Outlet Village Villefontaine

Situé à Villefontaine, à environ 45 minutes de Lyon, The Village Outlet est une destination incontournable pour les amateurs de marques premium comme Polo Ralph Lauren, Michael Kors ou Le Creuset. Pendant le Black Friday, les remises peuvent aller jusqu’à -80 %, une excellente opportunité pour s’offrir des produits de luxe à prix abordables.

Astuce : Prévoyez votre visite en semaine pour éviter les foules du week-end.

4. Black Friday et high-tech : où trouver les meilleures promos ?

Les amateurs de high-tech seront ravis de visiter les grandes enseignes comme Fnac, Darty, ou encore Boulanger, qui rivalisent d’offres sur les téléviseurs, smartphones et ordinateurs. Pour ceux qui préfèrent acheter en ligne, LDLC, basé à Lyon, propose également des offres alléchantes sur son site internet et parfois dans son magasin de Limonest.

Astuces pour réussir votre Black Friday à Lyon

Planifiez vos achats : Faites une liste pour éviter les achats impulsifs .

Repérez les offres à l’avance : De nombreuses enseignes dévoilent leurs promotions quelques jours avant le Black Friday .

Vérifiez les horaires d’ouverture : Certains magasins ouvrent plus tôt pour l’occasion.

Favorisez les transports en commun : Entre la foule et les bouchons, le métro, le tramway et les bus seront vos meilleurs alliés.

Avec ces conseils, vous êtes prêt(e) à arpenter Lyon à la recherche des meilleures affaires. Alors, préparez-vous et que la chasse aux bons plans commence !