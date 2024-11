Place Abbé-Pierre à Lyon : les habitants de la Duchère invités à choisir un nouveau nom

Depuis déjà le 19 septembre dernier, la place Abbé Pierre dans le 9e arrondissement de Lyon a été symboliquement débaptisée par la mairie.

Le choix du nouveau nom de la place sera laissé aux "habitants et acteurs du quartier" de la Duchère, annonce la municipalité lyonnaise.

La phase de consultation démarre d'ailleurs ce mercredi sur la plateforme Oyé ou dans six points du quartier où des urnes ont été installées (le centre social Sauvegarde, le centre social Duchère-Plateau, la bibliothèque de la Duchère, le foyer protestant, l'accueil de la MJC dans le bâtiment U de la tour panoramique et le tiers-lieu Duchesse au Château ndlr).

Les habitants sont invités à proposer des noms jusqu'au 19 décembre prochain. Un comité d'élus du 9e arrondissement et de la mairie centrale, et de membres de la Mission Duchère, prendra le relais pour examiner les propositions faites et établir une liste finale de 8 noms.

Une exposition à la bibliothèque de la Duchère sera ensuite organisée pour présenter les 8 personnalités aux habitants.

Un second vote citoyen doit être organisé du 1er au 28 février 2025 pour départager les huit finalistes.

Il reviendra ensuite au conseil municipal d'acter la décision des urnes avant le printemps.