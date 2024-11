Des bus incendiés à Rillieux-la-Pape : les TCL ne passeront plus dans le quartier

Jeudi et vendredi, les soirées de Rillieux-la-Pape ont été mouvementées.

La faute à des groupes de jeunes individus qui ont commis des violences urbaines, incendiant des voitures et des poubelles. En représailles aux quatre interpellations réalisées jeudi, un guet-apens a été tendu vendredi à deux bus TCL de la ligne C5. Caillassés, les véhicules ont ensuite été incendiés.

Dans un communiqué, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon Bruno Bernard estime que "ces actes inacceptables appellent une réponse ferme, et nous attendons que leurs auteurs soient rapidement traduits en justice". Et demande même aux juges "d'agir avec une rigueur exemplaire" car les agents et conducteurs TCL "méritent un soutien sans faille et une réponse ferme face à la délinquance".

Le président du Sytral conclut son message de fermeté en annonçant que les bus TCL ne circuleront plus dans le secteur concerné à Rillieux-la-Pape jusqu'au 11 novembre inclus "pour garantir la sécurité de tous". Une déviation a été mise en place, ce qui impactera comme souvent les habitants qui pâtissent des agissements de quelques dizaines de jeunes individus. Les arrêts de Rillieux Les Manges à Rillieux Nations ne sont plus desservis.

La préfecture du Rhône a, de son côté, déployé des renforts de CRS tout le week-end pour ramener le calme sur place.