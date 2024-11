Le marché de Noël de Pérouges fait son grand retour !

Un come-back qui va ravir les amoureux de Noël !

J-54 avant Noël

Maintenant qu'Halloween est passée, les rayons de supermarchés et les décorations de rue vont bientôt se mettre à la couleur d'une autre fête adorée des Français : Noël. Et bonne nouvelle pour tous les amoureux de cette fête : si la ville de Lyon a déjà annoncé les dates de son marché de Noël, situé Place Carnot, du 22 novembre au 24 décembre 2024, une autre petite ville, situé à 40km de Lyon, a annoncé le grand retour de son marché : le village médiéval de Pérouges !

Une annonce inédite quand on sait que l'année dernière, le marché avait été annulé, suite à une affluence trop importante. Mais cette année, c'est la bonne : le marché revient dans une toute nouvelle version, imaginée pour pouvoir accueillir le plus confortablement possible tous les curieux.

Une ambiance féérique et très immersive

Ainsi, les 14 et 15 décembre 2024, les jolies ruelles pavées de Pérouges se pareront de décorations dans un village entièrement éclairé à la bougie, pour une expérience 100% immersive. Au programme : plus de 100 artisans et producteurs locaux vous accueillent avec une large gamme de produits, entre créations artisanales, délices culinaires et idées cadeaux originales. Une occasion incroyable de dénicher des petites pépites pour faire plaisir à vos proches, tout en soutenant l'artisanat local. Dans ce cadre enchanteur chargé d'histoire, vous aurez aussi droit à de nombreuses animations pour se plonger encore plus dans l'esprit de Noël, avec des fanfares, des contes et bien sûr des concerts de rue.

Niveau logistique, cette année, le marché s'étendra de la Caserne jusqu'au bourg de Pérouges, avec une jauge de visiteurs qui sera instaurée pour garantir le confort de tous les visiteurs. Privilégiez aussi d'y aller à pied ou en transports : l'accès en voiture sera très fortement limité, avec des navettes gratuites qui seront mises en place pour transporter les visiteurs jusqu'à l'entrée du village. Alors, prêts à plonger dans la magie de Noël ?